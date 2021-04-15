Молодёжные надбавки на Севере предложили платить до 35 лет

https://static.news.ru/photo/8fe8c720-9dce-11eb-a2a4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Молодые жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий должны получать надбавки к зарплате до 35 лет в соответствии с нормами вступившего в силу закона о молодёжной политике. Соответствующий запрос председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева направила главе Минтруда Антону Котякову. В данный момент молодёжные доплаты получают северяне до 30 лет.

Молодым работникам на Крайнем Севере при условии, что они прожили в регионе не менее года, доплачивают 20% от заработка по истечении первых шести месяцев трудовой деятельности. Затем каждые полгода им прибавляют ещё по 20% от зарплаты, пока надбавка не достигнет 60%. На приравненных к северным территориях молодёжи доплачивают по 10%, пока надбавка не увеличится до 50%.

В связи с необходимостью реализации Федерального закона «О молодёжной политике в РФ» просим рассмотреть возможность внесения изменений в приказ Минтруда РСФСР от 1990 года в части повышения возраста молодёжи до 35 лет включительно, применяемого в рамках расчёта надбавки, начисляемой на заработок, — цитирует «Парламентская газета» письмо Воропаевой в Минтруд.

Как писал NEWS.ru, законопроект об увеличении до 35 лет возраста, дающего право поступать на бюджетные места в вузе, подготовил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. В пояснительной записке к законопроекту автор напоминает, что в настоящее время, согласно федеральному закону «Об образовании в РФ», высшее образование финансируется из расчёта порядка 800 студентов на каждые 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет. При этом по закону «О молодёжной политике в РФ» молодёжью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет.

Максим Зайцев полагает, что следует создать ещё один миллион бюджетных мест, дабы на бюджетное отделение могли поступать лица до 35 лет. По подсчётам автора законопроекта, для обучения ещё одного миллиона человек понадобится дополнительно более 100 млрд рублей.