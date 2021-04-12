Возрастной порог для обучения на бюджетных местах увеличат до 35 лет

https://static.news.ru/photo/7f5428d6-4c59-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Законопроект об увеличении до 35 лет возраста, дающего право поступать на бюджетные места в вузе, подготовил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. Об этом пишут «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту автор напоминает , что в настоящее время, согласно федеральному закону «Об образовании в РФ», высшее образование финансируется из расчёта порядка 800 студентов на каждые 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет. При этом по закону «О молодёжной политике в РФ» молодёжью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет.

Максим Зайцев полагает, что следует создать ещё 1 миллион бюджетных мест, дабы на бюджетное отделение могли поступать лица до 35 лет.

Мы приняли закон об увеличении возраста молодёжи до 35 лет. Однако эта норма не была заложена и просчитана в законе «Об образовании в РФ», хотя количество бюджетных мест в соответствии с новыми нормами должно быть увеличено, — отметил депутат.

По подсчётам автора законопроекта, для обучения еще 1 миллиона человек понадобится дополнительно более 100 млрд рублей.

Инициативу поддержали думские фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». В «Единой России» законопроект пообещали изучить, когда тот будет внесён в Госдуму.

По данным издания, законопроект будет внесён в Госдуму 13 апреля.

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