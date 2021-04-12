Возрастной порог для обучения на бюджетных местах увеличат до 35 лет

Законопроект об увеличении до 35 лет возраста, дающего право поступать на бюджетные места в вузе, подготовил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. Об этом пишут «Известия».
В пояснительной записке к законопроекту автор
Максим Зайцев полагает, что следует создать ещё 1 миллион бюджетных мест, дабы на бюджетное отделение могли поступать лица до 35 лет.
Мы приняли закон об увеличении возраста молодёжи до 35 лет. Однако эта норма не была заложена и просчитана в законе «Об образовании в РФ», хотя количество бюджетных мест в соответствии с новыми нормами должно быть увеличено, — отметил депутат.
По подсчётам автора законопроекта, для обучения еще 1 миллиона человек понадобится дополнительно более 100 млрд рублей.
Инициативу поддержали думские фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». В «Единой России» законопроект пообещали изучить, когда тот будет внесён в Госдуму.
По данным издания, законопроект будет внесён в Госдуму 13 апреля.
Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сделать стипендию в размере прожиточного минимума. Об этом писал NEWS.ru.