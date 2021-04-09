Онищенко предложил сделать стипендию в размере прожиточного минимума

https://static.news.ru/photo/efb5e472-9ab2-11eb-b77f-96000091f725_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В каждом регионе должна быть своя стипендия, но не ниже прожиточного минимума. Об этом URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко.

Парламентарий отметил, что не все семьи могут позволить дать своим детям высшее образование. Поэтому увеличение стипендий могло бы стать социальным лифтом для талантливых детей. Онищенко также считает необходимым увеличить число бюджетных мест в вузах.

Как рассказал первый зампредседателя комитета по образованию и науке Олег Смолин, он многократно вносил подобные законопроекты в Госдуму, но правительство их не поддерживало.

Сейчас на рассмотрении находится проект, согласно которому предлагается повысить академическую стипендию до 80% от прожиточного минимума. Это примерно 10 тысяч рублей. Социальную — до прожиточного минимума (12,7 тысячи рублей). Эта идея справедлива, — сказал депутат.

Смолин отметил, что для реализации этой инициативы ежегодно потребуется 125 млрд рублей в год. По его мнению, у государства такие деньги есть, поскольку в Фонде национального благосостояния сейчас находится 13,3 триллиона рублей.

Ранее с аналогичным предложением выступил публицист Анатолий Вассерман. Он предложил поднять стипендии студентам до 15 тысяч рублей. По его мнению, это позволит будущим специалистам не отвлекаться на разгрузку вагонов, чтобы хоть как-то прожить на время учёбы.