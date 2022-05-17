Многодетный отец — аферист пропал без вести, но нашёлся на сайте знакомств

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Судимый многодетный отец Антон (имя изменено) после расставания с женой считался пропавшим без вести, однако выяснилось, что тот стал аферистом и предлагал людям помощь с водительскими правами. Злоумышленник задолжал одних только алиментов на сумму в 1,5 млн рублей, пишет «КП-Новосибирск».

Когда пыталась устроиться на работу в селе, услышав мою фамилию, все сразу же отказывали. Ещё и кричали вслед, что мой супруг им денег должен. Оказалось, он соседу-инвалиду предложил сделать права и пропал. Да какие права? У него никогда не было связей в ГАИ, — посетовала бывшая жена Антона.

По её словам, мужчина устроился слесарем в родной посёлок, чтобы чинить машины, однако взял предоплату за запчасти у первого клиента и пропал. Позже Антона нашли в Новосибирске: он познакомился с девушкой на сайте знакомств и подружился с семейной парой. Стало известно, что аферист жил за счёт возлюбленной, а у своих друзей украл совместно купленный автомобиль и ноутбук.

В итоге уехала наша машина вместе с Антоном в неизвестном направлении. Я с его знакомой связалась, и как выяснилось, её он тоже оставил без машины да ещё и без ноутбука. Взял под предлогом починить и пропал, — рассказала пострадавшая.

Ранее жительница Новосибирска Людмила отправила 257 тысяч рублей американскому капитану дальнего плавания Джеймсу, потому что он якобы отправил ей «пиратский клад» с ценностями и золотом. По словам женщины, собеседник убедил её в том, что ценную посылку с охраной задержали на таможне.