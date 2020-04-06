Мишустин назначил ответственного за снабжение регионов масками

https://static.news.ru/photo/2d964494-77f0-11ea-a7ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому координатором по обеспечению субъектов РФ защитными масками, респираторами и перчатками назначено АО «Корпорация Росхимзащита» (структура Ростеха).

Региональными операторами, согласно документу, могут быть организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в части оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения.

Постановление также вводит запрет для любых иных организаций на оптовую и розничную продажу средств защиты, произведённых со дня вступления его в силу.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал людей, которые жалуются на нехватку масок в аптеках. По его мнению, вместо написания соответствующих постов в соцсетях россияне могли бы заняться собственноручным изготовлением средств защиты.