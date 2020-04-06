Мишустин назначил ответственного за снабжение регионов масками

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому координатором по обеспечению субъектов РФ защитными масками, респираторами и перчатками назначено АО «Корпорация Росхимзащита» (структура Ростеха).
Региональными операторами, согласно документу, могут быть организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в части оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения.
Постановление также
Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал людей, которые жалуются на нехватку масок в аптеках. По его мнению, вместо написания соответствующих постов в соцсетях россияне могли бы заняться собственноручным изготовлением средств защиты.
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