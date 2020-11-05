Миронов потребовал ввести режим ЧС в регионах из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/beba743a-1f53-11eb-8724-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти регионов, несмотря на распространение коронавируса, должны принять все меры для сохранения плановой медпомощи населению, а в случае необходимости вводить режим ЧС. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Таким образом он прокомментировал приостановку плановой медпомощи в Новосибирской области по причине того, что все усилия медиков направлены на лечение COVID-пациентов.

Даже частичный отказ от плановой медпомощи — это чрезвычайная мера, и если её вводят, значит, должен быть объявлен режим чрезвычайной ситуации, — цитирует политика РИА Новости.

Миронов также порекомендовал местным властям рассмотреть возможность отправки пациентов из приграничных районов на лечение в соседние регионы.

За минувшие сутки в России выявлено 19,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели более 1,7 млн человек. Жертвами инфекции стали 29,5 тысячи заболевших, выздоровели свыше 1,2 млн пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве заявили о перегруженности медицинской системы из-за пандемии, поскольку врачи тоже заболевают. Кроме того, существует дефицит кадров.