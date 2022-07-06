Минздрав восстановил оказание плановой помощи Минздрав рекомендовал освободить перепрофилированные для пациентов с COVID-19 стационары

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Минздрав рекомендовал восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме. Изменения внесены в приказ № 198н, регламентирующий временный порядок работы медорганизаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

На основании решения органа исполнительной власти субъекта РФ об отмене ограничительных мер, введенных на территории субъекта РФ в связи с распространением COVID-19, руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья рекомендовано организовать оказание в полном объеме и в установленные сроки плановой медицинской помощи пациентам, в том числе обеспечив возобновление деятельности медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных условиях и ранее перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, — говорится в документе.

При этом до 10 июля 2022 года рекомендовано обеспечить поэтапный перевод пациентов из перепрофилированных медицинских организаций в обычные инфекционные больницы.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор с 1 июля снимает ограничения, введенные на территории РФ из-за пандемии коронавируса, при необходимости их действие может быть возобновлено. Недельный показатель заболеваемости коронавирусом в России с середины февраля снизился более чем в 64 раза, почти все подтверждённые случаи протекают либо в лёгкой форме, либо бессимптомно.