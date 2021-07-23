Минздрав назвал причину для получения постоянного медотвода от вакцинации

Постоянный медотвод выдаётся тем пациентам, у которых наблюдается гиперчувствительная реакция на компоненты вакцины и есть тяжёлые аллергические реакции. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В качестве ещё одной причины ведомство назвало период грудного вскармливания. Он может длиться до двух лет и более, говорится в сообщении ведомства.

Если же у пациента существуют временные противопоказания от вакцинации, то справка выдаётся на 30 дней.

Наличие противопоказаний должен определить лечащий врач или специалист, к компетенции которого они относятся. Справку об отводе выдают те медорганизации, где гражданин наблюдается по заболеванию, ставшему основанием для отвода.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, заявил, что человек, имеющий противопоказания для вакцинации, должен соблюдать все меры защиты, чтобы избежать заражения коронавирусом. Кроме того, снизить риск можно, если от COVID привьются члены его семьи.