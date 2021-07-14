В Минздраве объяснили, как получить медотвод от вакцинации

Медицинский отвод от вакцинации предоставляется в случае противопоказаний к прививке, наличие которых определяется специалистами. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.
Он уточнил, что наличие противопоказаний должен определить лечащий врач или специалист, к компетенции которого они относятся. Справку об отводе выдают те медорганизации, где гражданин наблюдается по заболеванию, ставшему основанием для отвода.
Противопоказания могут быть временными или постоянными, добавил Мурашко. В первом случае справка выдаётся на 30 дней, по истечении которых пациенту необходимо явиться для консультации с врачом.
Глава ведомства
Ранее Мурашко рассказал, что из всех привившихся от коронавируса россиян заболели не более 2,5%. Большинство из них заразились в период формирования иммунитета.