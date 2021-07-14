В Минздраве объяснили, как получить медотвод от вакцинации

Медицинский отвод от вакцинации предоставляется в случае противопоказаний к прививке, наличие которых определяется специалистами. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что наличие противопоказаний должен определить лечащий врач или специалист, к компетенции которого они относятся. Справку об отводе выдают те медорганизации, где гражданин наблюдается по заболеванию, ставшему основанием для отвода.

Противопоказания могут быть временными или постоянными, добавил Мурашко. В первом случае справка выдаётся на 30 дней, по истечении которых пациенту необходимо явиться для консультации с врачом.

Глава ведомства отметил , что человек, имеющий противопоказания для вакцинации, должен соблюдать все меры защиты, чтобы избежать заражения коронавирусом. Кроме того, снизить риск можно, если от COVID привьются члены его семьи.

Ранее Мурашко рассказал, что из всех привившихся от коронавируса россиян заболели не более 2,5%. Большинство из них заразились в период формирования иммунитета.