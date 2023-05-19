Стало известно о состоянии раненных при взрыве в барбершопе Луганска Раненного при взрыве врио главы МВД ЛНР перевели на лечение в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет, пострадавший при взрыве в Луганске, переведен на лечение в одну из клиник Москвы, сообщила РИА Новости министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. В результате инцидента 15 мая ранения получили еще семь человек, все они также находятся в больницах, из них четверо в тяжелом состоянии, рассказала глава Минздрава ЛНР.

На сегодняшний момент врио министра внутренних дел Корнет Игорь Александрович находится в федеральном учреждении здравоохранения в Москве, — заявила Пащенко.

Трое пострадавших проходят лечение в Луганске, в том числе 17-летний подросток, которого перевели в детскую республиканскую клиническую больницу, сообщила Пащенко. По словам министра, врачей в ЛНР ежедневно консультируют специалисты медучреждений федерального уровня.

Врио главы МВД ЛНР и еще семь человек пострадали в результате взрыва в Луганске, который произошел 15 мая в барбершопе, расположенном в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета. СМИ писали, что в салоне могла взорваться граната. 15 мая сообщалось, что после покушения Корнету провели операцию, он находился на аппарате ИВЛ, медики высказывали опасения из-за возможного отека мозга.