Минпромторг поможет построить Аэрокосмическую долину в Рязани

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Минпромторг окажет содействие Рязанской области в строительстве инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Аэрокосмическая долина». Врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что в настоящее время идет работа по согласованию регистрации органов управления ИНТЦ, пишет «МК в Рязани».

Создание центра «Аэрокосмическая долина» инициировали Московский авиационный институт и правительство Рязанской области. Роскосмос, Ростех, ПАО «ОАК», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и другие крупные организации выступили партнерами данного проекта. Для строительства ИНТЦ выделили пять земельных участков общей площадью около 144 га, а также четыре здания под реконструкцию.

С Минтрансом и Росавиацией обговорим те виды работ, которые объективно могут быть приоритетными в Рязанской области именно в части аэрокосмической деятельности, беспилотной деятельности для того, чтобы всю эту историю развить, — подчеркнул замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

Ранее исполнительный директор госкорпорации по науке Александр Блошенко заявил, что реализация лунной программы откладывается на будущее. В настоящее время Роскосмос сосредоточен на более насущных задачах.