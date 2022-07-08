Министр обороны Украины оценил численность ВСУ Глава Минобороны Украины Резников: в обороне страны задействовано более миллиона человек

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что безопасность и оборону страны обеспечивают более миллиона человек, сообщает «Страна.ua». По его словам, в состав входят вооруженные силы Украины — до 700 тысяч человек, Национальная полиция — до 100 тысяч, Нацгвардия — до 90 тысяч, пограничники — до 60 тысяч человек.

Министр обороны Алексей Резников впервые назвал численность украинской армии и сил безопасности во время <боевых действий>. По его словам, она составляет более 1 миллиона человек, — говорится в сообщении.

В начале спецоперации России в украинском оборонном ведомстве заявляли, что мобилизация будет проходить в несколько этапов. Сначала будут мобилизованы бывшие военнослужащие, имеющие боевой oпыт и отслужившие в армии по контракту или принимавшие участие в военных действиях в Донбассе, затем — военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты похищают местных жителей и заставляют их взять в руки оружие для сопротивления российским военнослужащим. Он добавил, что это касается не только молодых, но и пожилых.