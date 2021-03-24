Мэра Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве

https://static.news.ru/photo/5729d974-8ca8-11eb-a2fb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Майкопа Андрей Гетманов задержан по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

На сайте ведомства уточняется, что возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве (ч.3 ст.163 УК РФ). Дело открыто по материалам, которые поступили из УФСБ РФ по Республике Адыгея.

По данным следствия, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя, осуществляющего свою деятельность, связанную с выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции, где, желая получить право на чужое имущество, потребовал от последнего совершить обмен земельными участками, расположенными на территории Майкопского района республики, — говорится в сообщении.

При этом участки, подчёркивает ведомство, имели неравнозначную площадь, а также стоимость — разница составляла более 5 млн рублей. Но после того, как предприниматель отказался от сделки, в его адрес стали поступать угрозы физической расправы, вплоть до убийства. В итоге он согласился выполнить незаконное требование, испугавшись осуществления угроз.

Пока Гетманов задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. По делу ведутся следственные и иные процессуальные действия с целью установить все обстоятельства событий и закрепить имеющиеся доказательства.

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