Мэр Троицка Челябинской области отправлен в СИЗО

https://static.news.ru/photo/eac14120-83d1-11eb-ad61-96000091f725_660.jpg Александр Виноградов Фото: Администрация города Троицка Челябинской области /vk.com

Мэр города Троицка Челябинской области Александр Виноградов отправлен в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Виноградову предъявлено обвинение по ст. 286 УК РФ, предусматривающей ответственность за превышение должностных полномочий. Дело было возбуждено 22 января. Как поясняет городская администрация, спорная ситуация возникла после того, ЗАО «ТЭК», обеспечивающее теплоснабжение потребителей, отказалось включать оборудование. По версии следствия, превышение полномочий заключалась в том, что Виноградов совместно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям передал права на включение оборудования другой теплоснабжающей организации, нарушив, таким образом, интересы ЗАО.

Администрация города считает обвинение надуманным. В октябре 2019 года троичане могли остаться без отопления по вине ЗАО «ТЭК». Глава города, совместно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям, действуя в интересах жителей города, предотвращал чрезвычайную ситуацию, — говорится в сообщении.

Пресс-служба мэрии утверждает, что Виноградов боролся за горожан. Администрация подчёркивает, что надеется на установление истины по этому делу.

Как ранее писал NEWS.ru, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы правительства Ставропольского края Александра Золотарёва. Его подозревают во взяточничестве, сообщили в местном СК.