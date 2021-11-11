Мэр Новосибирска рассказал о своём состоянии после коронавируса

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал коронавирус «непростым заболеванием», но признался, что чувствует себя хорошо. Также он поблагодарил врачей и призвал россиян вакцинироваться, передаёт Сиб.фм.

Чувствую себя хорошо. Должен сказать, что заболевание непростое, не хотелось бы никому пожелать, чтобы перенёс его, — сообщил Локоть.

Он также поблагодарил врачей, которые помогали ему справиться с коронавирусом, и выразил отдельную благодарность главному врачу своего стационара, Михаилу Андрушкевичу. Локоть призвал новосибирцев внимательнее относиться к своему здоровью и сделать прививку от COVID.

В моём случае вердикт врачей был таков: если бы не было прививки, всё было бы гораздо хуже, — резюмировал мэр.

Ранее в Новосибирске предложили ввести обязательную вакцинацию для курьеров и сотрудников гостиниц и общежитий. Руководитель Роспотребнадзора региона заявил, что это необходимо для сдерживания роста заболеваемости коронавирусом.