В Новосибирске предложили ввести обязательную вакцинацию для курьеров и сотрудников гостиниц и общежитий. Руководитель Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов заявил. что это необходимо для сдерживания роста заболеваемости коронавирусом, передаёт Сиб.фм.

Темпы прироста заболеваемости коронавирусом на минувшей неделе составили 15%, это ниже, чем неделей ранее (19% — NEWS.ru), но ситуация всё же остаётся сложной, напряжённой, — признался Щербатов.

Согласно Щербатову, областной Роспотребнадзор уже подготовил и направил губернатору на рассмотрение перечень предложений по ужесточению антиковидных мер. Он также отметил, что в ходе мониторинга были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических мер в регионе, например, правила о социальном дистанцировании и масочном режиме.

Ранее стало известно, что власти Новосибирской области приняли решение не продлевать нерабочие дни в регионе. При этом некоторые регионы ввели новые ограничения в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.