Мэр Белгорода Иванов подал заявление об уходе

Фото: t.me/anton_ivanov_adm

Глава администрации Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе с поста в связи со сменой работы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. Исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.

Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу, — сказано в сообщении.

Сам Иванов подтвердил уход с поста мэра Белгорода в собственном Telegram-канале, не уточнив, каким именно станет его новое место работы. Он также поблагодарил администрацию за дружную и слаженную работу.

Уверен, город в надежных руках. Команда мэрии сильная и сплоченная, — подчеркнул Иванов.

Ранее сообщалось, что в Кремле пока не планируют традиционную осеннюю ротацию губернаторского корпуса, поскольку главам регионов поручено работать над исправлением эксцессов мобилизации. Отмечается, что те, кто справится с этой задачей, сохранят свои посты как минимум до конца этого года, однако к весне 2023-го отставки все же не исключены. Политолог Владимир Шемякин также считает, что решить проблему губернаторов планируется весной, что повысит исполнительскую дисциплину и снизит популизм: новые губернаторы стремятся понравиться жителям, а действующим надо показать эффективность перед Кремлем.