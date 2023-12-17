Медведица с медвежатами развлекались на «Розе Хуторе» и попали на видео

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Видео с медведицей и медвежатами, играющимися на склоне горы, появилось в Сети. Животных заметили в южной части горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи. На опубликованных кадрах видно, как медведи бегают по склону. Очевидцы при этом отмечают, что дикие звери занимаются «фрирайдом».

Также видно, что один из медвежат отстал от компании. Осознав ситуацию и не увидев сородичей рядом, он потихоньку начал взбираться на склон.

На спортивном курорте Heavenly Mountain в Калифорнии тем временем засняли на видео медведя, который выбежал перед группой туристов, катающихся на лыжах. Животное «подрезало» мужчину, который снимал свой отдых на камеру.

Известно, что Калифорния, особенно окрестности озера Тахо, являются домом для большой популяции черных медведей. Их часто путают с гризли или бурыми медведями. Среди местных жителей озера Тахо даже ходят шутки о том, что эти медведи — просто «большие еноты». Туристы тоже не относятся к диким зверям как к хищникам, представляющим опасность для человека. В черных медведях они видят лишь вредителей.