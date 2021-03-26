Медведь Лёха-людоед вышел из зимней спячки в Новосибирском зоопарке

https://static.news.ru/photo/4684ddf4-8e32-11eb-9c52-96000091f725_660.jpg Фото: Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке начали просыпаться медведи и барсуки. Из зимней спячки также вышел и знаменитый Лёха-людоед.

Медведь, получивший страшное прозвище, «прославился» ещё в 2002 году, когда оторвал руку у жительницы Самары, повернувшейся спиной к вольеру. Оторванную конечность животное тут же съело на глазах у шокированных посетителей зоопарка. Отмечается, что от лап Лёхи-людоеда таким же образом пострадал пьяный мужчина.

Как рассказали «МК в Новосибирске» сотрудники учреждения, сейчас из-за ремонта медведей перевели в закрытый вольер, недоступный для посетителей.

Ранее в Нижневартовске местные жители стали свидетелями необычного инцидента. Там по улицам города разгуливал самый настоящий медведь. По всей видимости, животному стало скучно и оно вышло на променад по заснеженным переулкам. Впрочем, несмотря на пушистую попу, медведь всё ещё остаётся хищником и охотником. Так, в соцсетях появился ролик, где косолапый преследует убегающего от него человека. Некоторые утверждают, что горожанин даже был ранен. От косматых лап парня спас проезжавший мимо автобус — он отпугнул медведя, писал NEWS.ru.