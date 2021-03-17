Погулять вышел: в Нижневартовске отлавливают бродящего по улицам медведя

https://static.news.ru/photo/e406e8a0-86f9-11eb-ba21-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Нижневартовске местные жители стали свидетелями необычного инцидента. Там по улицам города разгуливал самый настоящий медведь. По всей видимости, животному стало скучно и оно вышло на променад по заснеженным переулкам.

Впрочем, несмотря на пушистую попу, медведь всё ещё остаётся хищником и охотником. Так, в соцсетях появился ролик, где косолапый преследует убегающего от него человека. Некоторые утверждают, что горожанин даже был ранен. От косматых лап парня спас проезжавший мимо автобус — он отпугнул медведя.

На место были направлены полицейские, представители охотинспекции, специалисты отдела ГО и ЧС. На текущий момент хищник всё ещё не пойман. Зато его хозяина удалось задержать. Он отказался давать комментарии прессе, передаёт РЕН ТВ.

По официальным данным, пострадавших нет. Судьба животного будет решена уже после того, как его поймают. За косолапым разбойником, судя по ролику в Сети, как раз и следовала полицейская машина.

Стоит заметить, что на кадрах животное ведёт себя весьма обеспокоенно. Предполагается, что оно каким-то образом вырвалось из клетки и покинуло территорию участка. Впрочем, другие детали инцидента ещё предстоит установить.

Ранее NEWS.ru писал, что в вахтовом посёлке Сабетта белый медведь распугал людей, приехавших на снегоходе. Исследовав транспортное средство и не найдя там ничего вкусного, медведь удалился, никого не тронув.