МЧС предупредило россиян о возможных крупных пожарах ВНИИ ГОЧС: пожары могут вспыхнуть на большей части Приволжья и в четырех регионах СЗФО

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В ближайшие дни очаги природных пожаров могут возникнуть на большей части Приволжского федерального округа, а также в четырех регионах северо-запада России. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). По словам специалистов, этому будут способствовать складывающиеся метеорологические условия.

Учитывая установившиеся высокие классы пожарной опасности и складывающиеся метеоусловия, ученые ВНИИ ГОЧС прогнозируют вероятность возникновения единичных очагов возгораний на большей части Приволжского федерального округа, а также в Вологодской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях Северо-Западного ФО, — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что на минувшей неделе наибольшее число пожаров было зарегистрировано на юге Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Там сохраняются риски возникновения ландшафтных пожаров, в том числе на особо охраняемой природной территории.

Ранее сообщалось, что крупный пожар в Астраханском заповеднике произошел 16 марта. Пламя распространилось на четыре тысячи гектаров. Ситуацию осложнил сильный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду. Перед этим, 14 марта, возгорание произошло на Обжоровском участке, где за сутки площадь пожара выросла примерно до трех тысяч гектаров, вскоре он был локализован.