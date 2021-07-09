МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму

В Крыму объявили штормовое предупреждение. В ближайшее время на полуостров могут обрушиться сильные ливни с грозами и градом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

В ведомстве отметили , что предупреждение будет действовать до конца суток 11 июля. Наряду с осадками ожидается шквалистый ветер, скорость которого составит 20–25 метров в секунду.

По прогнозам местных синоптиков, в начале следующей недели в Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха составит 28–33 градуса. В центральных и восточных районах полуострова усилится ветер до 15–20 метров в секунду.

В середине июня на Крым обрушился мощный циклон, что привело к наводнениям в Керчи, Ялте и подтоплениям в других районах полуострова. В начале июля затопило несколько пунктов в Бахчисарайском районе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков.