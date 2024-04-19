Матери погибшего от обезвоживания ребенка утвердили обвинение В суде Волгограда рассмотрят дело о скончавшемся за четыре дня без еды младенце

В Волгограде мать умершего после четырех дней без еды мальчика может сесть на пожизненное, сообщает V1.ru. Ее дело уже поступило на рассмотрение по существу в областной суд. 19 апреля прокуратура утвердила обвинительное заключение. Девушка призналась, что специально ушла из дома на четыре дня, чтобы ребенок погиб. Отец ребенка проходит службы в зоне проведения СВО.

Следствием установлено, что обвиняемая, являясь матерью девятимесячного сына, систематически оставляла ребенка без присмотра и питания, запирая в квартире жилого дома на улице Автомагистральной Краснооктябрьского района Волгограда, — сообщили в региональной прокуратуре.

Тело мальчика в августе 2023 года обнаружила его бабушка, которая приехала навестить семью. Она же вызвала на место полицию. Обвиняемая в ходе следствия полностью признала вину.

Ранее сообщалось, что в городе Лабинске у семейной пары отняли детей в возрасте 11 и 15 лет. Родители периодически морили их голодом, избивали и закрывали раздетыми в холодном подвале. Старший ребенок при этом высказывал суицидальные мысли и периодически сбегал из дома.