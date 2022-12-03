Матери чеченских активистов Зареме Мусаевой продлили арест

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

2 декабря Ленинский районный суд в Грозном продлил срок содержания под стражей матери чеченских активистов Зареме Мусаевой на два месяца, сообщает «Кавказский узел» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). Она обвиняется в применении насилия к сотруднику силового ведомства и проходит свидетельницей по делу о мошенничестве. По словам ее адвоката Александра Немова, защита настаивала на освобождении женщины, однако суд им в этом отказал. Сама задержанная вину отрицает.

В ходе допроса Зарема заявила, что не имеет никакого отношения к тем событиям, которые ей вменяются. Фигурирующих в деле людей она никогда не видела, — утверждает Немов.

Таким образом, Мусаева пробудет в следственном изоляторе до 12 февраля 2023 года. По словам ее сына, Абубакара Янгулбаева, сейчас состояние его матери удовлетворительное, хотя в последний раз он видел ее до вывоза из Нижнего Новгорода.

В январе глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью судьи Сайди Янгулбаева в террористической деятельности. Позднее в Нижнем Новгороде вооруженные люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру, где проживали Янгулбаев и его супруга. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Тогда силовики забрали с собой только Мусаеву, поскольку Янгулбаев имел иммунитет. По словам адвоката, женщину силой вывели из квартиры и спустили по лестнице, при этом она потеряла сознание. У Мусаевой диагностирован сахарный диабет.

Как утверждают в полиции, в отделении Мусаева кричала и оскорбляла сотрудников, а в момент составления протокола расцарапала полицейскому лицо.

Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.