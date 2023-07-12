Россиянка заставляла дочь снимать ее на видео во время секса с любовником Жительница Подмосковья заставила 16-летнюю дочь снимать на камеру ее секс с любовником

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области мать заставляла свою 16-летнюю дочь снимать на видео ее секс с любовником, сообщает Telegram-канал SHOT. Таким образом пара хотела разнообразить интимную жизнь. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным канала, в Яхроме 37-летняя женщина и ее 45-летний возлюбленный обратились к девочке-подростку с просьбой снять на телефон, как они занимаются сексом. Мать настояла на том, чтобы школьница наблюдала за их действиями.

О случившемся узнали сотрудники полиции. Они пришли в квартиру и задержали женщину и ее любовника. Против них возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия). Мать девочки сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Москве отчим насиловал 16-летнюю падчерицу, мать которой снимала происходящее на видео. Порнографические ролики родители девочки сливали в Сеть. Кроме того, родители изготавливали фотоконтент с подростком.

Съемки продолжались до тех пор, пока в квартиру не нагрянули полицейские. В отношении обоих супругов возбудили дело по факту использования несовершеннолетней в съемках порнографических материалов.