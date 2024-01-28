Мать с дочерью погибли при пожаре в Волгоградской области Девятилетняя девочка и ее мать погибли при пожаре в городе Котово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина и ее девятилетняя дочь погибли в результате пожара в Волгоградской области, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в ночь на 28 января в городе Котово. Горела квартира в одном из домов по улице 60 лет ВЛКСМ. В ведомстве уточнили, что 43-летняя женщина погибла на месте происшествия, а девочка умерла в больнице, куда была доставлена с ожогами.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Для этого назначен ряд судебных экспертиз.

Накануне сообщалось, что трое детей в возрасте 8, 10 и 16 лет погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области. Их родители были госпитализированы с ожогами. По предварительным данным, дом загорелся из-за неисправности печного или электрического оборудования. До этого похожая трагедия случилась в Красноярском крае. Там в результате пожара в частном доме погибли 10-летняя девочка и 17-летний мальчик. Их бабушка была доставлена в больницу с ожогами. По фактам обоих случаев возгораний возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности.