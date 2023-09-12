Мать на Кубани возила непослушных детей в клетке с собакой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Тимашевске Краснодарского края мать оштрафовали за то, что она везла двоих детей в прицепе-клетке с собакой. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, против женщины составили протокол о нарушении правил перевозки людей, а также в отдел полиции по делам несовершеннолетних передали документы о возбуждении дела о неисполнении родительских обязанностей. Сама мать объясняла остановившим ее инспекторам, что дети плохо себя вели, за что и оказались в клетке в псом.

Автоинспекторами был остановлен указанный автомобиль с прицепом, в котором находились двое детей и собака. За рулем автомобиля находилась мать, которая пояснила, что дети плохо себя вели в салоне автомобиля и в наказание их пересадили в автомобильный прицеп, — сообщили в ГАИ.

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