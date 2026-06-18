«Медузное желе» заполонило акватории Черного и Азовского морей

У побережья Черного и Азовского морей образовались массовые скопления медуз, которые жалят отдыхающих и загрязняют пляжную зону, пишет Telegram-канал Baza. Туристы жалуются на обильное «медузное желе» в районе поселка Курортное и села Прибрежного в Крыму, а также на курорте Лазаревское в Краснодарском крае.

В 2026 году медузы появились на два месяца раньше обычного — как правило, пик их численности приходится на середину июля — начало августа. В Азовском море причиной нашествия стал рост солености воды. Если в середине 2000-х этот показатель составлял около 9%, то к 2024 году он увеличился примерно до 15%. Высокая соленость в сочетании с прогретой водой создают идеальные условия для активного размножения и роста медуз.

Ранее ядовитая медуза вида португальский кораблик напала на 10-летнего российского мальчика на Мальдивах. Ребенок отдыхал на островах вместе с мамой, когда во время купания был ужален морской обитательницей.

До этого сотни морских червей выбросило на аргентинское побережье. Пляжи страны заполонили организмы вида Urechis unicinctus, которых в народе называют «рыбами-пенисами». В обычной ситуации эти существа живут в донных норах.