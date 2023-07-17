Машины встали в глухой пробке на границе Ростовской области с ДНР

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В Ростовской области люди застряли в глухой пробке на границе с ДНР, сообщает Telegram-канал Don Mash. По его информации, количество машин в пробке резко увеличилось после ЧП на Крымском мосту. На фото с места видно длинную очередь машин в оба направления.

По данным канала, люди жалуются, что проехать из Таганрога в сторону Мариуполя невозможно. Движение полностью парализовано.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил региональному Минтрансу и другим службам минимизировать неудобства для автомобилистов и организовать движение по альтернативному маршруту в Крым после ЧП на мосту. В ростовском Минтрансе сообщили ТАСС, что в районе села Самбек и хутора Русский Колодец работают две перехватывающие парковки вместимостью до 500 машин, на месте дежурят сотрудники МЧС и ГИБДД. В ведомстве добавили, что еще две перехватывающие парковки работают в ДНР.

По данным ТАСС, подъезд к мосту со стороны Кубани по трассе А-290 полностью перекрыт, машины направляют по другому участку на порт «Кавказ». На трассе А-290 к Крымскому мосту через Славянск-на-Кубани выставили наряды ДПС, на съездах с трассы наблюдается много машин, стоящих на обочине.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли два жителя региона. По словам Гладкова, родственникам погибших окажут материальную помощь.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова между тем сообщила, что ночью в результате ЧП на Крымском мосту пострадала несовершеннолетняя девочка, ребенка госпитализировали с сочетанной травмой, повреждена грудная клетка, также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Девочка находится в Темрюкской ЦРБ, ее состояние оценивается как средней тяжести, она в сознании и дышит самостоятельно.