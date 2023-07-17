Стало известно о перекрытии подъезда к Крымскому мосту с трассы А-290 Сотрудники ДПС разворачивают автомобилистов у Крымского моста со стороны Краснодарского края

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подъезд к Крымскому мосту по федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь полностью перекрыт, сообщил корреспондент ТАСС. По его словам, сотрудники ДПС направляют автомобилистов в сторону порта Кавказ.

Россияне, следующие к Крымскому мосту из Краснодарского края, останавливаются на съездах с трассы А-290. Корреспондент добавил, что на обочинах дороги скапливаются очереди из путешественников, которых развернули наряды ДПС.

Все пункты пропуска из Херсонской области в Крым тем временем продолжают работу в штатном режиме. Больших очередей на въезде в регион не наблюдается. Ожидание составляет менее получаса.

Ранее о происшествии на Крымском мосту высказался сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, защита данного объекта от терактов является неэффективной. Сенатор призвал определить все детали атаки. При этом Цеков уверен, что Россия должна ответить на нее победой в военной операции.

Также ЧП прокомментировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал Крымский мост «незаконным сооружением». Помимо этого, Подоляк пригрозил ему «недолговечностью».