Пункты пропуска из Херсонской области в Крым работают в штатном режиме

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Все пункты пропуска из Херсонской области в Крым продолжают работу, сообщил источник РИА Новости. По его словам, введен упрощенный выезд с полуострова, большие очереди не наблюдаются.

Пропускные пункты работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось, уточнил источник агентства. Время ожидания в очереди на данный момент составляет порядка 20–25 минут.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал обновленные схемы пассажиропотока через Крымский мост. По его словам, для перевозки людей задействованы электрички и автобусы. Гражданам на личных автомобилях необходимо получить пропускной талон в аэропорту Багерово. Грузовому транспорту при этом следует выбирать альтернативные маршруты следования.

17 июля на Крымском мосту раздались два взрыва, сообщал Telegram-канал «Mash на волне». В результате были повреждены два пролета переправы. Власти региона приняли решение временно ограничить движение по объекту.

Со ссылкой на источники издание «РБК-Украина» сообщило, что к атаке на Крымский мост причастны Военно-морские силы ВСУ и Служба безопасности Украины. По данным портала, к объекту были направлены надводные беспилотники.