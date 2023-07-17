Опубликованы схемы пассажиропотока после ЧП на Крымском мосту Советник главы Крыма: для перевозки людей через Крымский мост будут задействованы электрички

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Перевозка людей через Крымский мост будет осуществляться с использованием электричек, сообщил советник главы региона Олег Крючков в своем Telegram-канале. Автобусы будут следовать до станции «Южная», говорится в его публикации.

Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения, — написал Крючков.

Легковым автомобилям необходимо проследовать в аэропорт «Багерово», добавил он. Там граждане смогут получить талоны и пересечь мост на пароме. Грузовикам при этом следует выбрать альтернативный маршрут через другие регионы РФ.

Советник главы региона также уточнил информацию по железнодорожному сообщению. Оно было запущено в 08:50. Первые поезда уже пересекли Крымский мост.

Два взрыва раздались на Крымском мосту в районе трех часов ночи 17 июля. По данным «РБК-Украина», за произошедшее ответственны военно-морские силы ВСУ и Служба безопасности Украины. Со ссылкой на источники издание сообщило, что мост был атакован с использованием надводных дронов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель семейной пары в результате атаки. Их дочь была госпитализирована. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.