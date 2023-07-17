В Совфеде признали неэффективность защиты Крымского моста Сенатор Цеков признал неэффективность защиты Крымского моста от атак ВСУ

Фото: Совет Федерации

Сенатор от Крыма Сергей Цеков

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал неэффективной защиту Крымского моста от терактов, заявив об этом в комментарии NEWS.ru. При этом он заявил, что все детали атаки должно выяснить следствие, а ответом на нее должны стать победы в СВО.

К сожалению, защита нашего моста оказалась неэффективной. Я не знаю, откуда был нанесен удар, каким оружием нанесли удар, выяснит следствие. Как мы должны отвечать? Мы должны побеждать в СВО, — подчеркнул Цеков.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Движение по мосту было остановлено из-за ЧП, подчеркнул чиновник. В Минтрансе РФ уточнили, что на нескольких пролетах Крымского моста повреждено дорожное полотно.

Telegram-канал «Mash на волне» сообщает, что в районе трех часов ночи на Крымском мосту раздался взрыв, а в 03:20 произошел еще один. После этого движение было перекрыто. Утверждается, что два пролета переправы повреждены.

Позднее стало известно, что в результате инцидента погибла семейная пара, дочь погибших оказалась в реанимации. Впоследствии Национальный антитеррористический комитет признал случившееся терактом, осуществленным силами ВСУ с помощью беспилотных катеров.