Пострадавшая в результате ЧП на Крымском мосту девочка находится в сознании Замглавы Краснодарского края: пострадавшая на Крымском мосту девочка находится в сознании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток, пострадавший в результате инцидента на Крымском мосту, находится в сознании и дышит самостоятельно, рассказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова. По ее словам, которые приводятся в Telegram-канале чиновницы, девочка поступила в больницу с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой. Ее жизни ничего не угрожает.

Ночью в происшествии на Крымском мосту пострадала несовершеннолетняя. Ее госпитализировали с сочетанной травмой — повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой — в состоянии средней тяжести в Темрюкскую ЦРБ. Ребенок в сознании, дышит самостоятельно, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что лечением ребенка занимаются специалисты Детской краевой клинической больницы, в том числе анестезиолог-реаниматолог. Они прилетели в Темрюк на вертолете санавиации. В скором времени специалисты примут решение о переводе пострадавшей в реанимационное отделение ДККБ.

Национальный антитеррористический комитет ранее классифицировал произошедшее на Крымском мосту как теракт. По словам представителей ведомства, атака была совершена украинской стороной с использованием беспилотных надводных аппаратов. В данный момент проводятся оперативные и следственные действия для установления всех обстоятельств теракта.