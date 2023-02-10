Mash: ВСУ атаковали Брянский международный аэропорт

Фото: vk.com/aerobryansk

ВСУ атаковали Брянский международный аэропорт во второй раз за последние два дня, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, в сторону аэропорта были запущены беспилотники со взрывчаткой, которые удалось своевременно сбить, о пострадавших и повреждениях не сообщается.

По нашей информации, в сторону аэропорта Брянск была запущена группа беспилотников со взрывчаткой сегодня около 09:30 утра. БПЛА летели на малой высоте, но это не помешало нашей ПВО их своевременно обнаружить и сбить, — сказано в сообщении.

Факт атаки ВСУ подтвердил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, БПЛА был сбит, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 февраля украинские БПЛА атаковали Стародубский округ Брянской области. Атака была успешно отражена российской системой ПВО, обломки сбитого беспилотника упали на строящийся дом. По словам Богомаза, в результате происшествия никто не пострадал. Специальная комиссия оценит разрушения, владельцу домовладения будет возмещен ущерб.