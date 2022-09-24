Mash: полиция задержала сбежавшего из части вооруженного контрактника

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали 43-летнего военнослужащего-контрактника Виктора Перекипского, сбежавшего с оружием из воинской части в Белгородской области, сообщает Telegram-канал Mash. Его везут на допрос.

Согласно предварительным данным, Перекипский сбежал с места службы, угнав военный КамАЗ. Через некоторое время он бросил грузовик, который был найден силовиками на обочине. Беглец пересел в легковую машину ВАЗ-2107, но откуда она взялась и кому принадлежит, не уточняется.

Неизвестно пока и то, куда направлялся Перекипский. По сведениям канала, в подмосковных Химках проживают его жена и дочь.

Ранее сообщалось о побеге солдата-срочника из воинской части под Екатеринбургом. Некоторое время спустя он был найден мертвым. Предполагается, что военнослужащий получил смертельный удар током при попытке взобраться на опору линии электропередачи.