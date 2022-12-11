Mash: аэропорт Казани перестал принимать самолеты до 4 утра завтрашнего дня

Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Global Look Press

Аэропорт Казани не принимает авиарейсы до четырех утра завтрашнего дня, пишет Telegram-канал Mash. В публикации сообщается, что некоторые самолеты разворачивали в пункт вылета за 15 минут до посадки в Казани. Некоторые пассажиры из Москвы дважды пытались вылететь в Татарстан, и оба раза самолет разворачивали в воздухе и направляли обратно в столицу.

Один из пассажиров пытался вылететь в Татарстан дважды. И оба раза его борт разворачивали обратно в пункт вылета. Такая дорога обходится в долгие часы ожидания и кучу потраченных нервов, — сказано в публикации.

По информации канала, прокуратура инициировала проверку о соблюдении прав всех пассажиров после этих инцидентов.

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано и отменено в общей сложности 69 рейсов. Большинство из них приходится на долю Домодедово — там задержано 45 рейсов. Во Внуково задерживается вылет пяти рейсов и еще четыре отменены. В Шереметьево число задержанных рейсов составляет 13, отмененных — два.

Накануне в Москве было объявлено штормовое предупреждение из-за ледяного дождя, метели и мокрого снега. Столицу и область окутал густой туман, жителей предупредили об ухудшении видимости и гололеде. До этого пресс-служба городского управления МЧС сообщила, что в Москве ожидается сильный гололед на дорогах. В ведомстве призвали местных жителей снизить скорость и увеличить дистанцию с автомобилями, движущимися впереди.