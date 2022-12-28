Маршрутка столкнулась с трамваем в Барнауле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Барнауле на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова произошла авария с участием маршрутки и трамвая. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю, количество пострадавших на данный момент неизвестно.

ДТП на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова, столкнулись трамвай и маршрутное такси. Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Барнаула, — сообщили в пресс-службе.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места инцидента.

Накануне авария произошла в подмосковном Лыткарино. Женщина с двумя детьми попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе. Инцидент случился на улице Песчаной. В результате ДТП женщина получила множественные травмы и была госпитализирована. Также пострадал один ребенок, но ему госпитализация не потребовалась.

В Москве ранее в результате столкновения автомобиля марки Hyundai и грузовой машины КамАЗ погибли два человека, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ГИБДД по столице. Авария произошла на 82-м километре МКАД, когда водитель легкового авто врезался в стоящий грузовик.