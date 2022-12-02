В ЛНР обвинили Украину в аресте жителей, получавших гуманитарную помощь Офицер НМ ЛНР Марочко: СБУ арестовывает жителей региона, получавших гуманитарную помощь

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят аресты жителей сел Невский и Макеевка в Луганской Народной Республике за то, что они получали гуманитарную помощь и социальные выплаты, сообщил ТАСС офицер Народной милиции Андрей Марочко. По его словам, поводом для ареста также служит «наличие родственников на свободной территории ЛНР» и в других регионах России.

В населенных пунктах Невский и Макеевка <...> идут массовые репрессии. Представители СБУ начали арестовывать мирных граждан за так называемое пособничество ВС РФ, то есть только за то, что люди получали гуманитарную помощь и социальные выплаты, — сказал он.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские националисты разыскивают на правобережье людей, которые помогали готовить референдум о вхождении территории в состав России. Глава региона добавил, что «массовая чистка» затронула местных бизнесменов, продолжавших работать под российским контролем над территорией. По словам Сальдо, проверяют всех жителей областного центра, поскольку их «поголовно считают предателями». Серьезная проверка «на симпатии к России» ожидает и тех, кто хочет выехать из Херсона через Чернобаевку.

До этого внештатный советник Сальдо Александр Малькевич заявил, что украинские силовики убили не менее 100 гражданских в Херсоне. Он утверждает, что еще около 200 пропали без вести, а задержания происходят каждый день.