Люди в балаклавах и с молотками устроили мордобой в челябинской школе Люди в балаклавах и с молотками напали на троих подростков в челябинской школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В челябинской школе № 5 неизвестные напали с молотками на троих человек, сообщает Telegram-канал Baza. Утром 8 февраля в учебное заведение забежали трое человек, за которыми туда вошли еще трое мужчин с молотками и в масках. Вооруженные люди напали на троих молодых людей, после чего выбежали из школы.

По данным канала, ни нападавшие, ни пострадавшие в школе не учатся, кто именно участвовал в инциденте, также неизвестно. Во время происшествия школьники начали звонить родителям и говорить, что в здании бегают люди в балаклавах.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев уточнил, что инцидент начался со «стрелки» между двумя компаниями подростков, которые договорились встретиться и решить возникший между ними конфликт, напавшие были вооружены молотком и пистолетом.

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе МВД России по Челябинской области, одному из участников инцидента потребовалась медицинская помощь, полиция устанавливает участников произошедшего. Инцидент взят на контроль начальником регионального управления МВД.

Ранее молотком избили жительницу Казани: пострадавшую доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ее. Преступление было совершено в дневное время во дворе многоэтажного жилого дома и попало на видео. Сначала на кадрах виден прячущийся за углом мужчина, в руках у которого молоток. Увидев идущую женщину, он набросился на нее и стал наносить удары по голове. После того как жертва упала, мужчина еще некоторое время избивал ее, а затем ушел. Также сообщалось, что у нападавшего был сообщник, который наблюдал за женщиной с другой стороны дома.

До этого 16-летняя девушка напала с кухонным молотком на студентку вуза «Синергия», нанеся ей два удара по голове, пострадавшая смогла отбиться и сбежала, пострадавшую задержали. Сообщалось, что девушка с молотком и ножом спокойно прошла мимо охранников в вузе и зашла в уборную за студенткой, после чего напала на нее. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Девушка рассказала, что хотела кого-то убить, и ей было неважно, кого именно. Нападавшую направили на обследование в психиатрическую лечебницу.