Напавшая на студентку «Синергии» с молотком в туалете раскрыла свои мотивы Baza: напавшая на студентку «Синергии» с молотком в туалете сообщила, что хотела кого-то убить

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Шестнадцатилетняя девушка, напавшая в туалете на студентку «Синергии», рассказала, что хотела кого-то убить, ей было неважно, кого именно, сообщает Telegram-канал Baza. Нападавшую направили на обследование в психиатрическую лечебницу.

По данным канала, девушка с молотком и ножом спокойно прошла мимо охранников в вузе и зашла в уборную за студенткой, там она нанесла студентке два удара кухонным молотком по голове, пострадавшая смогла отбиться и сбежала, пострадавшую задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее в Краснодаре мужчина в камуфляже напал на молодую девушку с ирокезом на голове. По данным МВД, в результате инцидента побои были обнаружены и у ее подруги, снимавшей происходящее на камеру. По факту произошедшего ведется проверка.

Инцидент произошел 20 января на Ставропольской улице в Краснодаре. По словам очевидцев, перед избиением мужчина сделал замечание девушке насчет неформальной прически, она ответила ему и пошла дальше. Он оскорбился ее ответом и повалил на землю, после чего стал избивать. Также он грубо оттолкнул ее подругу. Позднее прохожие оттащили нападавшего от девушек.