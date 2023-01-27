Россиянку забили до смерти молотком во дворе дома

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В Казани местную жительницу избили молотком во дворе многоэтажного жилого дома, сообщает Telegram-канал «112». Пострадавшую доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь.

Преступление было совершено средь бела дня и попало на видео. Сначала на кадрах виден прячущийся за углом мужчина, в руках у которого молоток. Увидев идущую женщину, он набросился на нее и стал наносить удары по голове. После того, как жертва упала, мужчина еще некоторое время избивал ее, а затем ушел.

По данным канала, у нападавшего был сообщник, который наблюдал за женщиной с другой стороны дома. Оба мужчины скрылись с места преступления и в настоящее время разыскиваются полицией.

Ранее сообщалось, что в Волгограде задержали 15-летнего школьника, подозреваемого в убийстве матери. По данным следствия, он 10 раз ударил спящую женщину по голове молотком, а затем вонзил ей нож в шею. После подросток сам обратился в полицию. При досмотре на его одежде и теле были обнаружены пятна крови.