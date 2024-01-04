Любующийся на Владивосток тигр попал на видео во время снегопада «Земля леопарда» засняла тигра на видео на фоне Владивостока

Фото: leopard-land.ru

Ученым из национального парка «Земля леопарда» удалось получить первое видео с амурским тигром на фоне столицы Приморья — города Владивостока, сообщает пресс-служба организации. Там отметили, что ролик с участием полосатого зверя записали скрытые лесные камеры во время снегопада.

Сначала на опубликованных кадрах виден ясный солнечный день, вдалеке виднеются очертания города и знаменитые владивостокские мосты. Затем погода меняется, начинается снегопад, в кадре появляется хищник. Информация с фотоловушки помогла установить «личность» обитающего здесь тигра — объектив попал молодой самец под номером T 115M.

Ранее выяснилось, что амурский тигр, который охотился на собак в районе села Дмитриевка Приморского края, нуждается в реабилитации. Животное доставили в центр «Амурский тигр» в селе Алексеевка, когда обнаружили у него проблемы с суставами передних лап. По словам директора Центра Сергея Арамильева, состояние тигра вызывает беспокойство, вопрос о возвращении животного в дикую природу пока не стоит.

Также сообщалось, что в Хабаровском крае тигр убил местного жителя и его пса. Сначала дикое животное расправилось с собакой, а затем напало на мужчину, когда тот пошел к лесу по следам питомца.