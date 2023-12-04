Тигр в Хабаровском крае убил местного жителя и его пса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тигр в Хабаровском крае убил местного жителя, сообщили в СК по региону. Сначала хищник расправился с собакой, а затем напал на хозяина, который пошел к лесу по следам своего питомца. Сейчас решается вопрос об «изъятии» тигра из дикой природы.

По информации следствия, 4 декабря 2023 года тигр напал на человека вблизи лесного массива неподалеку от поселка Обор. На месте обнаружено тело мужчины со следами воздействия животного, — указано в сообщении.

3 декабря охотники застрелили леопарда, который в станице Незлобной напал на своего хозяина и после этого убежал из вольера. Мужчина пояснил, что усыпляющих уколов ни у кого не было, поэтому он попросил охотников застрелить животное во избежание угрозы для окружающих.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что ставропольские полицейские начали поиски сбежавшего леопарда, который напал на хозяина. Уточнялось, что мужчину госпитализировали с рваными ранами головы и уха. Некоторое время после побега леопард сидел на дереве. Прибывшие стражи порядка открыли огонь, когда хищник начал слезать. Ни одна из шести пуль не попала в цель, и леопард скрылся.

3 декабря медведь-шатун напал на бригаду лесозаготовщиков в Республике Коми, инцидент произошел в 60 километрах от поселка Троицко-Печорское. Медведь вышел к четырем вахтовикам, когда они валили лес. Двое рабочих успели сбежать. На других зверь накинулся, начав их рвать, пока его не спугнули.