Напавшего на хозяина леопарда в Ставрополье застрелили

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Охотники застрелили леопарда, который в станице Незлобной напал на своего хозяина и после этого убежал из вольера, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на комментарий владельца хищника. Мужчина пояснил, что усыпляющих уколов ни у кого не было, поэтому он попросил охотников застрелить животное во избежание угрозы для окружающих.

Его застрелили, чтобы не создавать угрозы. Усыпляющих уколов ни у кого не было. Охотников попросил, — сказал мужчина.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что ставропольские полицейские начали поиски сбежавшего леопарда, который напал на хозяина. Уточнялось, что мужчину госпитализировали с рваными ранами головы и уха. Некоторое время после побега леопард сидел на дереве. Прибывшие стражи порядка открыли огонь, когда хищник начал слезать. Ни одна из шести пуль не попала в цель, и леопард скрылся.

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