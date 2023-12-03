Полиция разыскивает сбежавшего от хозяина опасного «преступника» «112»: полиция на Ставрополье разыскивает сбежавшего из клетки леопарда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полицейские на Ставрополье ищут леопарда, сбежавшего с частного подворья в станице Незлобная, сообщил Telegram-канал «112». Перед побегом хищник потрепал своего хозяина. Его госпитализировали с рваными ранами головы и уха.

По информации канала, некоторое время после побега леопард сидел на дереве. К месту его расположения успел прибыть оперуполномоченный местного райотдела. Тогда леопард решил «подчиниться» правоохранителю и начал слазить с дерева. Страж правопорядка принял решение применить табельное оружие, однако ни один из шести выстрелов не достиг цели.

Грохот лишь напугал хищника, который убежал в лес. Предположительно, сейчас животное находится у поселка Новый, его поиски продолжаются. Информация о других пострадавших пока что не поступала.

Ранее сообщалось о жителях села Серафимовича в Приморье, которые вынуждены прятаться в домах из-за разгуливающего по местности тигра. Власти населенного пункта временно закрыли школы и детские сады, людей просят не выходить на улицу без необходимости. По оставленным на снегу следам стало ясно, что тигр появлялся в непосредственной близости от жилых домов. По словам жителей, хищник ранен, его ищет служба отлова.