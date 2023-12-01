Тигр держит в «заложниках» целое село в Приморье Readovka: раненый тигр запугал жителей села Серафимовки в Приморье

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Жители села Серафимовки в Приморье вынуждены прятаться по домам из-за разгуливающего по местности тигра, пишет Telegram-канал Readovka. По его данным, школы и детские сады закрыты, местные власти просят людей не покидать свои дома. Служба отлова уже работает в селе, однако пока хищник остается на свободе. Местные жители отметили, что зверь ранен.

Очевидцы сообщили, что хищника заметили еще несколько дней назад. По оставленным на снегу следам стало ясно, что тигр появлялся в непосредственной близости от жилых домов.

Ранее в Приморском крае тигр напал на сторожа пасеки. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Во время нападения хищника хозяин пасеки услышал крики, выбежал из помещения с ружьем и начал стрелять в воздух. Хищник сначала двинулся на него, затем после повторных выстрелов в свою сторону скрылся в лесу. Охотоведы выясняют, что стало причиной нападения. Некоторые из них считают, что до произошедшего тигр был ранен.

Также в Хабаровском крае амурский тигр снял с цепи и убил собаку. Местные жители пожаловались, что хищник каждую ночь приходит за новой жертвой. Жители отмечают, что скоро собак в поселке может просто не остаться и тогда неизвестно, как поведет себя тигр и не начнет ли охотиться на других домашних животных.