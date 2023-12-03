Медведь напал на лесозаготовщиков в Коми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медведь-шатун напал на бригаду лесозаготовщиков в Республике Коми, пишет Telegram-канал «112». Инцидент произошел в 60 километрах от поселка Троицко-Печорское.

Медведь вышел к четырем вахтовикам, когда они валили лес. Двое рабочих успели сбежать. На других зверь накинулся, начав их рвать, пока его не спугнули.

По данным «112», одному 38-летнему рабочему косолапый снял скальп с лица, сломал кости носа и укусил за бедро. У его 34-летнего коллеги врачи диагностировали скальпированную рану головы и перелом правого предплечья. Пострадавших госпитализировали.

Хищника ищут охотники и егеря, местность в том числе прочесывают с вертолета. Предполагается, что медведь не впал в спячку из-за того, что не накопил достаточно жира для зимовки.

Ранее в Томской области жители города Кедрового не пустили своих детей в школу из-за следов медведя, замеченных у одного из учебных заведений. Предположительно, дикое животное забрело в Кедровый ночью и к началу уроков уже скрылось. Мэр города Нелли Соловьева предостерегла жителей от охоты на медведя, указав, что в черте города таким правом обладают только полицейские.

В конце октября в Березовском районе ХМАО местный житель столкнулся с медведем, когда пошел за грибами. СМИ писали, что 47-летний мужчина смог спастись от зверя, но получил травм руки и ноги. Россиянину удалось убежать и спрятаться в охотничьем домике. Правоохранители удивились тому, что мужчина пошел за грибами в лес, поскольку незадолго до этого в регионе выпал первый снег.