Гулявший у школы медведь устроил переполох в Томской области В Кедровом у школы заметили следы медведя

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Жители города Кедрового, расположенного в Томской области, не пустили своих детей в школу из-за следов медведя, обнаруженных на территории одного из учебных заведений, сообщает телеканал РЕН ТВ. По данным канала, дикое животное забрело в город ночью и к началу уроков уже скрылось. В целях безопасности сотрудники полиции будут дежурить у школы по утрам.

На кадрах, опубликованы в Сети, видно, что медведь оставил следы на снегу прямо у здания школы. Руководство образовательного учреждения приняло решение перенести уроки на светлое время суток, так как в темноте медведь может вновь забрести в город. В своем Telegram-канале мэр города Нелли Соловьева предостерегла местных жителей от охоты на дикое животное. Она подчеркнула, что в черте города таким правом обладают только полицейские.

Для обеспечения безопасности населения около школы в утренние часы будет дежурить полиция, в течение дня сотрудниками правоохранительных органов будут проводиться рейды, начало уроков у детей перенесено на светлое время суток, — написала она.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как маленький медвежонок забирается на верхушку высокого дерева. Оно было снято по дороге в село Рейдово на курильском острове Итуруп. Отмечается, что медведь слез с дерева после того, как услышал людей.