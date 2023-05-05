Ливни и ветер могут серьезно осложнить жизнь в российских регионах ВНИИ ГОЧС: жизнеобеспечение 11 регионов РФ могут нарушить ливни и ветер до 25 м/с

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

На текущей неделе в России работа транспорта и объектов энергетики может быть нарушена из-за ветра скоростью до 25 метров в секунду и сильных осадков. Предположительно, непогода осложнит жизнь жителям одиннадцати регионов трех федеральных округов страны. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

На текущей неделе из-за порывов ветра до 25 метров в секунду и выпадением до 35 миллиметров осадков смешанной фазы на территории Сахалинской области, Республики Бурятия, Забайкальского, Хабаровского и Камчатского краев прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения. Это может привести к ограничению транспортного сообщения и нарушению энергоснабжения населенных пунктов, — говорится в сообщении.

Похожие затруднения могут ожидать жителей Карелии, Краснодарского края, Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и представителей Крыма.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что заморозки до минус 1–6 градусов ожидаются в ближайшие дни в десяти регионах Центрального федерального округа, в том числе Московской, Тверской, Тульской, Ивановской областях. По его словам, в связи с наступающим похолоданием в ведомстве выпустили штормовое предупреждение.

Также Вильфанд рассказал, что причиной резкого похолодания в Москве стал генетически холодный воздух, который приходит с севера. По словам синоптика, ночью в Москве 6 и 7 мая ожидаются заморозки, минусовая температура, а также осадки в виде дождя или даже мокрого снега.